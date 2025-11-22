CASERTA (rgl) – Sembrava un capannone qualunque, nascosto tra le campagne di Torello di Carinola, nel Casertano. In realtà, al suo interno, batteva il cuore di una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio, un laboratorio improvvisato in cui si producevano migliaia di ordigni ad alto potenziale pronti a finire sul mercato nero. È ciò che i finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno scoperto nelle ultime ore, al termine di una serie di controlli intensificati sul territorio e mirati proprio a contrastare la produzione e la vendita illegale di artifizi pirotecnici, fenomeno che ogni anno, soprattutto a ridosso delle festività, rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza pubblica. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria grazie a un’attività informativa mirata, proseguita con appostamenti e osservazioni discrete nell’area sospetta. Una volta fatto irruzione nel sito, i militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio opificio abusivo: macchinari professionali per l’assemblaggio e il confezionamento, attrezzature artigianali, prodotti semilavorati e intere scatole di fuochi pronti per essere immessi illegalmente in commercio. Per la delicatezza della situazione è stato necessario l’intervento del personale artificiere della Polizia di Stato di Napoli. Gli esperti hanno classificato il materiale sequestrato come altamente detonante, quindi estremamente pericoloso da maneggiare e trasportare. Un potenziale disastro scongiurato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. In totale sono stati sequestrati circa 10.500 artifizi pirotecnici, oltre a polvere esplosiva, macchinari e attrezzature destinate alla produzione clandestina. Il responsabile dell’opificio è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per illecita fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo.