POZZUOLI (rgl) – Una “semplice” buca stradale ha svelato un sistema illecito che, secondo gli investigatori, andava avanti da anni. È quanto emerso dall’indagine della Polizia municipale di Pozzuoli, durata tre mesi e coordinata dalla comandante, colonnello Silvia Mignone, che ha portato alla denuncia di due imprenditori, rappresentanti di un noto complesso commerciale e residenziale del litorale domizio, accusati di furto aggravato di energia elettrica e di erogazione idrica. Tutto nasce da un esposto su un problema di viabilità. Durante il sopralluogo per la riparazione di una buca su suolo pubblico, gli agenti notano qualcosa che non torna: nell’apertura del manto stradale affiorano cavi elettrici non riconducibili a impianti autorizzati. Da qui parte una verifica capillare. Tracciando quei fili, i caschi bianchi scoprono che il complesso residenziale e alcune attività commerciali della struttura risultavano collegati a un contatore mai registrato né censito, da cui attingevano energia in maniera totalmente abusiva. L’inchiesta porta alla luce un quadro ancora più esteso di irregolarità. Le attività coinvolte non avrebbero mai versato né Tari né Imu al Comune di Pozzuoli, accumulando un debito complessivo di svariate centinaia di migliaia di euro. Con i tecnici Enel, gli agenti individuano l’impianto clandestino e quantificano un furto di energia di circa 10mila euro da parte di un’attività di ristorazione. Parallelamente, i tecnici comunali accertano un allaccio illecito alla rete idrica pubblica per un danno stimato intorno ai 30mila euro. Le forniture irregolari sono state immediatamente interrotte. I rappresentanti delle attività commerciali coinvolte sono stati denunciati e il Comune ha avviato gli atti per il recupero dei tributi evasi.