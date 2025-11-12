SALERNO (rgl) – I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno condotto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio, mirato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. L’operazione, che ha interessato in particolare i comuni di Baronissi e Fisciano, ha visto impegnate numerose pattuglie delle locali Stazioni, supportate dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Un dispositivo ampio e capillare, esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dei controlli, i militari hanno identificato 230 persone e verificato 137 veicoli, elevando 30 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro o fermo amministrativo 7 veicoli per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria o per assenza di revisione. L’azione di contrasto si è estesa anche ai pubblici esercizi, dove sono stati sequestrati quantitativi di hashish e 8 persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di sostanze stupefacenti. Non solo: cinque individui sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio e tre persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati diversi — porto abusivo di arma bianca, omissione di soccorso dopo un incidente stradale e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con guida senza patente.