ISCHIA (rgl) – Una notte di furto e di indagini lampo a Ischia, dove un noto bar di corso Vittoria Colonna è stato preso di mira da un ladro che ha portato via 11mila euro in contanti e sei tablet utilizzati dallo staff. La scoperta è avvenuta alle prime luci del mattino, quando il titolare, aprendo il locale, ha notato i segni di effrazione sulla porta d’ingresso e, poco dopo, la cassa completamente svuotata. Allertati immediatamente, i carabinieri sono intervenuti per i rilievi. Durante il sopralluogo, oltre al denaro mancante, è stato constatato anche il furto dei dispositivi elettronici. Da quel momento è partita una corsa contro il tempo per individuare il responsabile. Determinante si è rivelata l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona: tra i vari fotogrammi, un dettaglio insolito non è sfuggito ai militari. Sul braccio del ladro, due teschi e alcune scritte tatuate, e sul dorso della mano destra un asso di picche, simbolo inconfondibile delle carte da poker. Un segno inequivocabile che ha permesso di risalire rapidamente all’autore del colpo. Il blitz è scattato poche ore dopo in uno stabile abbandonato di via Terme, dove i carabinieri hanno rintracciato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto blister di monete e buste con contanti per circa 5mila euro, oltre ai sei tablet rubati. La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre per l’uomo è scattata una denuncia per furto aggravato.