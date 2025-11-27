SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Un iPhone sottratto in pochi secondi, un portafoglio scomparso tra la folla e un commerciante accecato dallo spray al peperoncino: è la sequenza di una mattinata convulsa che ieri ha trasformato corso Aldo Moro in un improvviso teatro di allarme e inseguimenti. Nel giro di pochi minuti, un 22enne algerino senza fissa dimora ha messo a segno due colpi consecutivi, agendo con sorprendente rapidità e sicurezza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione Radiomobile, il giovane avrebbe dapprima adocchiato un furgone per le consegne, approfittando della momentanea distrazione dell’addetto. Da lì, il primo furto: un iPhone 16 Pro sottratto con un gesto fulmineo. Il tempo di allontanarsi di pochi metri e il 22enne avrebbe fatto ingresso in una pescheria della zona. Una manciata di secondi e anche il portafoglio del titolare, contenente 2.000 euro in contanti, era sparito. Quando il commerciante ha tentato di fermarlo, il giovane ha reagito senza esitazione, spruzzandogli contro spray al peperoncino per garantirsi la fuga. A quel punto è scattata la chiamata al 112: la tempestiva segnalazione, trasmessa dalla Centrale Operativa, ha permesso ai carabinieri di intervenire in modo decisivo. Una pattuglia ha individuato il ragazzo poco distante e lo ha bloccato prima che potesse dileguarsi tra le vie laterali. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Per il 22enne sono scattate le manette: sarà giudicato con rito direttissimo.