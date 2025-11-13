BENEVENTO (rgl) – Un controllo della Guardia di Finanza di Benevento ha portato al sequestro di oltre 46.000 articoli non conformi alla normativa sulla sicurezza e sull’etichettatura. L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, rientra nelle attività di vigilanza sul commercio a tutela dei consumatori. Durante l’ispezione in un esercizio commerciale cittadino, i militari hanno rilevato che numerosi prodotti non riportavano in italiano le informazioni obbligatorie, tra cui il luogo di produzione, il produttore o importatore, le istruzioni e le precauzioni d’uso, oltre al mancato rispetto delle norme sulla marcatura CE prevista che regolamenta la sicurezza dei giocattoli. Tra gli articoli sequestrati figurano prodotti per la cura della persona come deodoranti e maschere per viso e mani, materiale da ferramenta come carbon brush set, e articoli di cancelleria scolastica, tra cui pastelli e pennarelli. L’esercente è stato segnalato all’autorità competente e dovrà affrontare una sanzione amministrativa oblabile di 4.032 euro, da pagare entro i termini previsti dalla legge.