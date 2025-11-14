NOLA (rgl) – La magia del Natale esplode al Vulcano Buono e si diffonde come una scintilla che abbraccia grandi e piccoli. Dal 15 novembre al 6 gennaio, la struttura progettata da Renzo Piano si trasforma nel grande scenario incantato di Christmas Dreams, il villaggio natalizio che, giunto alla sua terza edizione, promette stupore, emozioni e un’atmosfera che conquista al primo passo. L’Arena centrale diventa il cuore pulsante delle festività con la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici. A dominare la scena, un albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo, capaci di trasformare ogni angolo in un set perfetto per i ricordi delle feste. All’interno della galleria commerciale, i tradizionali mercatini artigianali porteranno colori, profumi e idee regalo per ogni gusto, riportando al centro l’artigianato e la creatività del territorio. Ma la sorpresa più attesa è la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che ricrea la celebre fabbrica segreta dei giocattoli. Un viaggio emozionante pensato per i più piccoli, che potranno vivere la magia del Natale come protagonisti.

“Ogni anno il periodo natalizio rappresenta per noi un momento speciale, in cui il Vulcano Buono si riempie di luce, emozioni e condivisione – afferma il direttore della struttura, Guglielmo Cirillo –. Abbiamo voluto creare un’atmosfera capace di far sognare grandi e piccoli, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti che uniscono divertimento, tradizione e spirito di comunità. Il grande affetto del nostro pubblico ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta: nel solo mese di dicembre scorso, il Vulcano Buono ha accolto oltre un milione di visitatori, un risultato che testimonia quanto questo luogo sia diventato un punto di riferimento per vivere la magia del Natale. Il nostro impegno è quello di rendere questo luogo sempre più vivo, sicuro e accogliente, un punto d’incontro dove le persone possano ritrovare il piacere dello stare insieme, scoprire nuove emozioni e vivere la magia del Natale in tutta la sua intensità”.

Il cartellone degli eventi è arricchito dagli spettacoli del teatro dei burattini di Mario Ferraioli, amatissimi dal pubblico delle famiglie, e dai laboratori creativi natalizi, pensati per coinvolgere bimbi e genitori in un clima di gioco e fantasia. A completare il programma, piazza Capri ospiterà una rassegna di spettacoli gratuiti con artisti di strada, musica e intrattenimento, trasformando ogni visita in un’esperienza nuova e coinvolgente. Con Christmas Dreams, il Vulcano Buono riafferma il suo ruolo di punto di riferimento per shopping, tempo libero e cultura dell’area nolana, regalando alla comunità un Natale ricco di emozioni, esperienze e magia. Un luogo dove le feste non si osservano soltanto: si vivono.