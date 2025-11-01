CAMPOSANO (alads) – Dopo il successo dello scorso anno, la compagnia teatrale “Giovani all’Opera” è pronta a tornare sul palco con una nuova produzione all’insegna della tradizione, del divertimento e dell’impegno sociale. Sabato 21 e domenica 22 dicembre, il gruppo porterà in scena “Gennaro Belvedere, testimone cieco”, brillante commedia in due atti scritta da Gaetano Di Maio, presso il teatro “Nadur” di Cicciano.

DAL PICCOLO PALCO A OLTRE MILLE SPETTATORI – Nata nel 2011 da un gruppo di amici uniti dall’amore per il teatro, la compagnia “Giovani all’Opera” ha mosso i primi passi sul palcoscenico dell’Opera Parrocchiale di Camposano, conquistando in breve tempo un pubblico sempre più vasto. Oggi, dopo oltre dieci anni di attività, gli attori amatoriali del gruppo sono diventati un punto di riferimento nel panorama teatrale nolano, capaci di registrare sold-out e oltre mille spettatori in tre serate nelle ultime stagioni. “Ogni spettacolo è un modo per stare insieme, per emozionare e per fare del bene”, raccontano i componenti del gruppo, che da sempre fanno del connubio tra arte e solidarietà la loro cifra distintiva.

TEATRO E SOLIDARIETA’: BINOMIO CHE CONTINUA – Oltre alla passione per la scena, infatti, i “Giovani all’Opera” si distinguono per il loro impegno costante nel sociale: tutti gli incassi vengono devoluti in beneficenza. Negli anni, la compagnia ha sostenuto realtà come la Fondazione Pausilipon, La Casa di Matteo, case famiglia e orfanotrofi. Quest’anno, la solidarietà si rinnova con una donazione alla Compagnia Stabile Area 51, progetto teatrale nato all’interno del carcere di Secondigliano. “Crediamo nella forza del teatro come strumento di crescita e rinascita per tutti”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il valore umano e culturale del loro impegno.

UNA STORIA DI AMICIZIA E PASSIONE – Nel corso degli anni, la compagnia ha portato in scena alcuni dei capolavori del teatro napoletano: Miseria e Nobiltà, Non ti pago, Filumena Marturano, Arezzo 29, ‘Nu bambiniello e tre San Giuseppe e tanti altri. Ogni produzione è il risultato di mesi di lavoro, ma anche di amicizia, entusiasmo e condivisione: gli ingredienti che, da oltre un decennio, rendono i “Giovani all’Opera” un simbolo autentico di comunità. Come amano ripetere i membri del gruppo, “il nostro vero successo è vedere la gente ridere, emozionarsi e tornare ogni anno, perché il teatro è una festa che appartiene a tutti”.