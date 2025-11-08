CASERTA (rgl) – Mano ferma della Questura contro lo spaccio e il degrado urbano. Il Questore di Caserta ha emesso 21 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, noti come “daspo urbani”, nei confronti di cittadini extracomunitari coinvolti nella maxi operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile e concentrata, in particolare, nella zona di Largo La Rotonda a San Nicola la Strada. Le misure, della durata di due anni, sono state adottate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta sulla base degli elementi emersi nel corso dell’indagine, conclusasi lo scorso ottobre, che aveva portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono gravemente sospettati di far parte di una rete organizzata dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva nell’area casertana e con base operativa proprio nei pressi di Largo La Rotonda. Il “dacur”, misura di prevenzione introdotta per garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici, impedisce ai destinatari di accedere o frequentare i luoghi dove si sono verificati i fatti contestati, oltre alle zone limitrofe. L’obiettivo è chiaro: evitare la reiterazione di condotte criminali e tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità locale.