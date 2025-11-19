Giugliano, 28enne accoltellato per una bici: caccia ai due rapinatori

GIUGLIANO (rgl) – Una bicicletta, una strada semideserta e due ombre spuntate dal nulla. È iniziata così la notte di paura vissuta a Giugliano in Campania, dove un 28enne – nato in Afghanistan e residente in città – è stato accoltellato durante un tentativo di rapina. Erano circa le 2:30 quando i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, allertati dal personale sanitario per l’arrivo di un uomo con ferite da arma da taglio. Dai primi riscontri, la vittima stava rincasando in sella alla propria bici quando sarebbe stata affiancata da due individui, intenzionati a portargli via il mezzo. Il giovane si sarebbe opposto al furto, dando il via a una colluttazione. A quel punto uno dei due aggressori avrebbe estratto un coltello, colpendolo con due fendenti alla schiena prima di fuggire insieme al complice. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 28enne è stato affidato ai medici: al momento è in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.