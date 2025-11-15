GIUGLIANO (rgl) – Una lite nata in pochi istanti, due fendenti che cambiano tutto e la fuga disperata di chi ha colpito. È il drammatico scenario immortalato dalle telecamere di via Palumbo, a Giugliano in Campania, dove ieri pomeriggio un uomo è stato gravemente ferito con un oggetto tagliente al braccio e all’addome. Sono circa le 18 quando un’auto e una bici elettrica procedono nello stesso senso di marcia, fino a fermarsi all’altezza del civico 24. Le telecamere di sorveglianza raccontano ogni passaggio: i due uomini iniziano a discutere animatamente, il ciclista fruga nel giubbino e sembra impugnare qualcosa, ma è l’automobilista a colpire per primo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, l’aggressore avrebbe sferrato due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, un utensile di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una ferita al braccio, l’altra all’addome: la vittima crolla sull’asfalto, mentre la bici resta riversa a pochi passi. L’aggressore, invece, risale in auto e fugge. L’analisi delle immagini ha permesso ai militari di individuare la targa del veicolo e risalire rapidamente all’identità dell’automobilista. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche l’arma utilizzata nell’aggressione. In manette è finito Pasquale S., 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. Per lui si sono aperte le porte del carcere. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano, rimane ricoverata in prognosi riservata.