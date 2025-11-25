NAPOLI (rgl) – Sullo schermo compare una schermata familiare: “Error 404”. Ma questa volta non manca una pagina web — manca una donna. È l’immagine simbolica scelta da Gori per raccontare una realtà che troppo spesso rimane invisibile: la violenza digitale. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata ogni 25 novembre, l’azienda lancia la nuova edizione della campagna “Error 404 – Woman Not Found”, un progetto che trasforma un codice informatico in un messaggio potente: nel mondo online, molte donne spariscono, cancellate da minacce, insulti, hate speech e abusi che lasciano ferite profondissime, anche fuori dallo schermo. La campagna, diffusa attraverso video, reel e contenuti social su Instagram, Facebook, LinkedIn, X e YouTube, mette in scena una protagonista che fronteggia un assalto di messaggi ostili. Ogni notifica è un colpo: il volto si incrina, i pixel si sbriciolano, fino a dissolversi nell’errore 404. Una rappresentazione immediata della “scomparsa” dell’identità e della voce di chi subisce violenza in rete — un fenomeno che l’ONU definisce tra i più rapidi e preoccupanti nella sua crescita. Con questa iniziativa, Gori punta a ricordare che la violenza digitale non è mai solo digitale: il suo impatto psicologico, emotivo e sociale è reale. E riguarda tutti. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, istituzioni e comunità in un percorso di consapevolezza che riconosca gli spazi online come luoghi da proteggere, proprio come quelli fisici. Accanto alla campagna esterna, Gori rafforza il proprio impegno interno verso politiche concrete e continuative. L’azienda, già certificata secondo lo standard UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, ha sviluppato iniziative rivolte al benessere delle sue persone: survey dedicate all’ascolto, un servizio gratuito e anonimo di supporto psicologico, attività formative, webinar e momenti di sensibilizzazione. Un percorso che mira a costruire un ambiente in cui ogni donna possa sentirsi tutelata, rispettata e libera di esprimere la propria identità senza timore. In Italia, la violenza di genere continua a segnare profondamente la società. Le cifre parlano di un’urgenza non più rimandabile: servono impegno, responsabilità e soprattutto un cambiamento culturale condiviso. La campagna di Gori prova a offrire uno spiraglio in questa direzione, trasformando un errore di sistema in un messaggio di presenza, ascolto e resistenza.