Il Vesuvio si sveglia sotto la neve: ondata di gelo su Napoli e provincia

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
NAPOLI (rgl) – La prima neve dell’inverno è arrivata in punta di piedi, ma abbastanza decisa da imbiancare la cima del Vesuvio e regalare ai napoletani uno spettacolo inatteso. Questa mattina, alzando lo sguardo verso il vulcano, è bastato un attimo per notare quel velo bianco che contrastava con il cielo plumbeo e la pioggia insistente che da due giorni flagella la provincia. Il repentino calo delle temperature, annunciato dai meteorologi nelle scorse ore, si è concretizzato con un ulteriore abbassamento termico che ha trasformato le precipitazioni in neve sulle quote più alte del Vesuvio, rendendo visibile l’effetto anche dal cuore della città. Un’immagine insolita ma suggestiva, frutto dell’ondata di maltempo che continua a interessare l’intera area vesuviana. Le previsioni parlano ancora di freddo e pioggia per le prossime ore; solo da domani si attende un graduale miglioramento, con un clima più stabile e un attenuarsi delle precipitazioni.

