SCISCIANO (rgl) – Un’oasi di tranquillità, “immersa nella natura” e con un proprietario “gentilissimo, pronto a farti sentire a casa”. Così veniva descritto online un B&B nascosto in una stradina periferica di Scisciano, diventato punto di riferimento per diversi turisti. Peccato che quella struttura, tanto apprezzata dagli ospiti, fosse completamente abusiva. I carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno sequestrato ieri un bed & breakfast realizzato in un terreno agricolo, privo di qualsiasi autorizzazione edilizia, urbanistica e ricettiva. A finire nei guai un 32enne del posto, proprietario dell’area e gestore dell’attività fantasma, denunciato per abusivismo edilizio. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo aveva trasformato circa 300 metri quadrati di terreno agricolo in una vera e propria struttura ricettiva “dotata di tutti i comfort”, come si leggeva nelle recensioni pubblicate sui portali dedicati. Ambienti ristrutturati, camere accoglienti, spazi comuni e servizi per turisti: tutto realizzato senza permessi né controlli. I carabinieri hanno apposto i sigilli all’intero complesso, ora completamente chiuso. Per i clienti abituali – come quello che scriveva “sicuramente ci ritornerò” – non sarà possibile farlo: il B&B era una struttura irregolare sotto ogni profilo.