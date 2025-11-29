NAPOLI (rgl) – La quiete notturna di San Giovanni a Teduccio è stata spezzata da il rombo improvviso di un motorino e dalle sirene dei carabinieri. Era da poco passata la mezzanotte quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Napoli, in servizio lungo via delle Repubbliche Marinare, ha notato uno scooter con tre giovani a bordo, tutti rigorosamente senza casco. Un’immagine che lascia poco spazio ai dubbi: qualcosa non va. Alla vista della gazzella che impone l’alt, l’Honda SH 125 non rallenta. Anzi, accelera, si impenna e tenta la fuga. Inizia così un inseguimento breve ma concitato attraverso una delle arterie più trafficate della periferia orientale. I tre ragazzi — il conducente di 16 anni e i passeggeri di 17 e 16 — viaggiano a velocità sostenuta, cercando di seminare i militari. Durante la corsa, i due giovani sul sellino posteriore si disfano di un bastone telescopico e di un coltello a serramanico, lanciandoli sull’asfalto nel tentativo di sottrarsi a responsabilità più gravi. Le armi verranno recuperate e sequestrate poco dopo. La fuga termina quando imboccano un vicolo cieco: i carabinieri li bloccano e li mettono in sicurezza. Per il 16enne alla guida, privo di patente, scatta la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due dovranno rispondere davanti al Tribunale per i Minorenni per possesso di armi. Tutti e tre, incensurati, sono stati affidati ai genitori. Il motorino è stato sequestrato.