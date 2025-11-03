ERCOLANO (rgl) – Dietro una porta anonima, tra capannoni apparentemente silenziosi, si nascondeva un vero e proprio mercato nero di indumenti usati. Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno fatto irruzione in un opificio abusivo di 300 metri quadrati a Ercolano, scoprendo circa 10 tonnellate di rifiuti tessili pronti per essere immessi sul mercato parallelo, senza alcuna tracciabilità né igienizzazione. L’attività, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni, operava come commercio all’ingrosso e recupero di indumenti di seconda mano. All’interno del deposito i finanzieri della compagnia Portici hanno trovato balle di abiti usati provenienti dalla raccolta urbana, bilance, ceste metalliche, contenitori in plastica, banchi da lavoro e documentazione relativa alla gestione dell’opificio. Parte del materiale era già pronto per la vendita, senza alcuna certificazione che ne attestasse la legittima provenienza o la sicurezza. Il blitz ha inoltre evidenziato gravi carenze di sicurezza: il capannone non era dotato di alcun impianto antincendio, nonostante l’enorme quantità di materiale altamente infiammabile. Il responsabile dell’attività, un giovane di 25 anni con precedenti penali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per illecita gestione di rifiuti e violazioni delle norme antincendio.