ISCHIA (rgl) – Tutto è partito da un furto apparentemente banale, ma ha condotto i carabinieri dritti dentro un vero e proprio “cimitero di due ruote”. A Ischia, un’indagine nata dalla denuncia di una donna — derubata dell’ebike del figlio all’esterno del liceo — ha permesso di scoprire una officina abusiva trasformata in deposito di biciclette elettriche rubate e pezzi di ricambio. L’allarme era scattato dopo che qualcuno aveva tagliato la catena con cui la bici era legata all’ingresso della scuola. I carabinieri della stazione di Ischia, analizzando i filmati delle telecamere della zona, hanno individuato il presunto autore: un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato poco dopo, ma dell’ebike nessuna traccia. La bici è ricomparsa in seguito nelle mani di un 68enne, che aveva appena acquistato il mezzo a un prezzo irrisorio rispetto al suo valore reale. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Le indagini, però, non si sono fermate lì. Seguendo la pista dei ricambi, i militari hanno scoperto un capanno in via De Luca, utilizzato come deposito di materiali ricettati. All’interno, una quantità impressionante di componenti: 177 batterie per scooter e automobili, telai, pezzi di ricambio e ben 19 ebike di sospetta provenienza illecita. A gestire l’improvvisata officina sarebbe stato un 58enne ischitano, anche lui denunciato. Il locale è stato sequestrato, mentre proseguono gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei mezzi e per verificare eventuali collegamenti con altri furti sull’isola.