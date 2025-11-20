NOLA (Nello Lauro) – Una tragedia domestica, annunciata, sofferta, consumata in una quotidianità troppo fragile per sostenere il peso dei suoi stessi fantasmi. Bastano pochi momenti per spezzare un mondo. È quello che è successo ieri in un appartamento al quinto piano di palazzo Cassese, in via San Paolo Bel Sito a Nola, dove una tragedia familiare si è consumata nella forma più crudele. Prima una videochiamata alla madre, poi una telefonata ai carabinieri con lo stesso messaggio: “Venite subito, ho ucciso mia sorella”. Quando i militari della compagnia di Nola entrano in casa, la scena è immobile, glaciale. Noemi Riccardi, 23 anni, è a terra, colpita da numerosi fendenti. Accanto a lei il fratello Vincenzo, 25 anni, lo sguardo perso, le parole spezzate: “Non ce la facevo più”. È la stessa frase che pochi minuti prima aveva sussurrato alla madre durante la videochiamata, in cui le ha mostrato il corpo senza vita della figlia. La donna, unica forza economica della famiglia dopo la perdita del marito, lascia il posto di lavoro di corsa, senza fiato, senza voce. Una casa normale, un condominio qualunque, un dolore che invece covava da tempo. Chi vive lì vicino lo sapeva bene: “Noemi aveva paura, lo diceva. Si sentivano urla, litigi continui”, racconta un vicino. Non era la prima volta che la violenza sfiorava quella porta: già lo scorso anno la famiglia aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine, senza poi formalizzare una denuncia. A maggio, Noemi aveva segnalato un’aggressione del fratello, definendolo instabile e imprevedibile. Entrambi erano seguiti dal Centro di salute mentale: Vincenzo era stato visto dagli operatori appena dieci giorni fa. Noemi, più fragile, aveva tentato un percorso di sostegno, ma non era riuscita a portarlo avanti; spesso preferiva accompagnare la madre al lavoro pur di non restare sola a casa. In pochi mesi aveva perso più telefoni cellulari durante le liti, come se l’equilibrio di quella famiglia si frantumasse continuamente tra le sue mani. Ieri, però, l’ennesimo litigio è diventato l’ultimo. Una discussione esplosa e precipitata in una violenza improvvisa, incontrollabile. Le coltellate — tra sei e sette, ma sarà l’autopsia a chiarire — hanno chiuso una storia di paura, fatica e solitudine. Vincenzo è stato accompagnato in caserma, a testa bassa, avvolto in una tuta blu. La madre, sconvolta, ha raggiunto gli uffici dei magistrati subito dopo il riconoscimento. L’ultima a lasciare la casa dell’orrore è stata Noemi, chiusa in una bara bianca, mentre la folla si stringeva in silenzio sotto la pioggia. Mentre gli investigatori della Procura di Nola, coordinati dal pm Antonella Vitagliano, raccolgono testimonianze, cartelle cliniche e precedenti segnalazioni, resta nell’aria una domanda: si poteva evitare? Questa mattina, davanti al palazzo una volante dei carabinieri presidia ancora l’ingresso. Accanto, le telecamere delle televisioni puntate verso il quinto piano cercano di raccontare ciò che nessuna telecamera può davvero registrare: il peso di una tragedia che aveva bussato troppe volte prima di entrare. Tutto il resto è dolore.