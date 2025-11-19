NAPOLI (rgl) – Ha scelto il momento sbagliato e l’indirizzo sbagliato per tentare un furto: nel pomeriggio di ieri, in via Rua Catalana, un 31enne nigeriano è stato arrestato dopo una fuga caotica, una colluttazione e un tentativo disperato di farla franca. A bloccarlo è stato un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, che ha assistito alla scena e non ha esitato a intervenire. Secondo la ricostruzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il poliziotto stava transitando nella zona quando ha notato una donna in forte agitazione. La vittima stava urlando contro un uomo che, con uno zaino in spalla, usciva di corsa da un portone: pochi secondi gli sono bastati per capire che stava assistendo a un furto in atto. L’agente si è lanciato all’inseguimento e, dopo una colluttazione particolarmente concitata, è riuscito a bloccare il sospetto, grazie anche al successivo supporto dei militari della Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno chiarito la dinamica: il 31enne si era introdotto nell’appartamento della donna con l’intento di portare via oggetti di valore, ma una volta scoperto era riuscito ad afferrare solo un paio di scarpe. Per garantirsi la fuga, aveva spintonato violentemente la proprietaria, trasformando così il furto in rapina impropria. L’uomo — con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale — è stato tratto in arresto per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.