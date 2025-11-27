AVELLINO (alads) – Il pianto disperato di un bambino di tre anni, una donna priva di sensi in un dirupo e un uomo che urla frasi sconvolgenti. È il quadro drammatico che si sono trovati davanti, nelle scorse ore, due agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Avellino Ovest lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza di un’area di sosta. Giuseppe e Fabio, impegnati in un servizio di vigilanza, hanno notato un furgone fermo in corsia d’emergenza. Avvicinandosi per prestare assistenza, la loro attenzione è stata catturata dal pianto di un bambino, visibilmente terrorizzato. Pochi istanti dopo, gli agenti hanno individuato, in un dirupo vicino, un uomo in stato confusionale che gridava: “Aiutatemi, l’ho ammazzata!”. A pochi metri da lui, i poliziotti hanno trovato una donna esanime, con segni compatibili con uno strangolamento e altre ferite sul corpo. Immediato l’intervento: Giuseppe e Fabio hanno praticato le manovre di rianimazione, riuscendo a farle riprendere respirazione e battito fino all’arrivo del personale sanitario del 118. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Napoli, dove è attualmente ricoverata. Il bambino, in buone condizioni fisiche ma fortemente scosso, è stato affidato alle cure dei sanitari. L’uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato – che ha raccontato l’episodio anche attraverso la pagina social “Agente Lisa” – la prontezza degli agenti ha evitato una tragedia annunciata. Grazie alla loro rapidità e al coordinamento con i soccorritori, madre e figlio sono oggi in salvo.