EBOLI (rgl) – Un urlo nella notte, una lite che si trasforma in tragedia e un uomo trovato senza vita in un’abitazione di Santa Cecilia, a Eboli. È il drammatico scenario davanti al quale si sono trovati i carabinieri della compagnia di Eboli, intervenuti dopo una segnalazione arrivata da alcuni residenti della zona, allarmati dalle grida e dai rumori di una violenta colluttazione. Quando i militari hanno fatto ingresso nell’appartamento, la scena era già irrimediabilmente compromessa: un 35enne di origine marocchina giaceva a terra, colpito a morte con un’arma da taglio. L’uomo, risultato poi irregolare sul territorio nazionale, sarebbe stato coinvolto pochi minuti prima in un’accesa discussione degenerata in aggressione. Le indagini avviate nell’immediato hanno permesso ai carabinieri di ricostruire rapidamente i movimenti e le presenze nella casa. Nello stesso appartamento, infatti, si trovavano tre connazionali della vittima: un uomo di 28 anni, un uomo di 33 anni e una donna di 34 anni, tutti di origine marocchina. I tre, ritenuti coinvolti nella lite culminata nell’omicidio, sono stati arrestati e trasferiti al carcere di Fuorni, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire le cause del violento scontro.