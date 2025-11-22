Maltempo, caduti massi su statali “Amalfitana” e “Sorrentina”

NAPOLI (rgl) Limitazioni al traffico, a causa del maltempo, sia sulla statale Amalfitana che su quella Sorrentina. Nelle scorse ore un masso si è staccato da un costone roccioso, nel comune di Furore: per questo è stato chiuso un tratto dell’Amalfitana, in corrispondenza del km 23,300. Le attività di ispezioni e verifiche, richiederanno l’intervento di una squadra di rocciatori, da eseguirsi presumibilmente nella mattinata di lunedì, con condizioni meteorologiche favorevoli. Anche lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, al km 31,000 a Sorrento, si è verificata la caduta di materiale roccioso e terroso dal costone limitrofo alla tratta di strada. Per questo è stato disposto il senso unico alternato. Sul posto il personale di Anas e delle forze dell’ordine.