sabato, Novembre 22, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo, caduti massi su statali “Amalfitana” e “Sorrentina”

CampaniaNapoliSalerno
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) Limitazioni al traffico, a causa del maltempo, sia sulla statale Amalfitana che su quella Sorrentina. Nelle scorse ore un masso si è staccato da un costone roccioso, nel comune di Furore: per questo è stato chiuso un tratto dell’Amalfitana, in corrispondenza del km 23,300. Le attività di ispezioni e verifiche, richiederanno l’intervento di una squadra di rocciatori, da eseguirsi presumibilmente nella mattinata di lunedì, con condizioni meteorologiche favorevoli. Anche lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, al km 31,000 a Sorrento, si è verificata la caduta di materiale roccioso e terroso dal costone limitrofo alla tratta di strada. Per questo è stato disposto il senso unico alternato. Sul posto il personale di Anas e delle forze dell’ordine.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Rifiuti, vernici e allaccio abusivo: scoperta officina fantasma nel Casertano, una denuncia
Next article
Sant’Anastasia, stuntman morto al circo: fuori pericolo il collega ferito
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com