NAPOLI (rgl) – Una notte di paura, una mattina di emergenze senza sosta. Il maltempo che dalla mattinata di ieri sta flagellando la Campania non dà tregua e costringe i vigili del fuoco a un impegno straordinario: oltre 250 interventi sono stati effettuati tra le province di Napoli, Avellino e Salerno per fronteggiare le conseguenze di nubifragi, allagamenti e cedimenti strutturali. Le criticità maggiori si registrano nel Salernitano, in particolare nell’Agro nocerino-sarnese, dove i comuni di San Marzano sul Sarno, Pagani, Scafati, Nocera Inferiore e Angri sono stati colpiti dall’esondazione di alcuni corsi d’acqua. Le squadre specializzate in soccorso acquatico hanno tratto in salvo automobilisti rimasti intrappolati nelle auto e famiglie bloccate ai piani bassi delle abitazioni, invase dall’acqua in poche decine di minuti. Gravi problemi anche in provincia di Avellino: a Ospedaletto d’Alpinolo, in via Montevergine, una frana ha reso necessari interventi urgenti di messa in sicurezza. In tutta l’Irpinia si contano inoltre incendi di canne fumarie, recuperi di veicoli e lo spegnimento di un furgone in fiamme, episodi aggravati dalle condizioni meteo particolarmente instabili. A fronte della mole di emergenze, il dispositivo di soccorso è stato potenziato nei comandi di Napoli, Salerno e Avellino. Le squadre hanno lavorato senza sosta per gestire danni d’acqua, alberi pericolanti o crollati, infiltrazioni, grondaie instabili, lamiere divelte, cedimenti del terreno, voragini stradali e criticità strutturali.