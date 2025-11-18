CASERTA (rgl) – Una pioggia battente che non ha dato tregua, strade trasformate in corsi d’acqua e allarmi scattati uno dopo l’altro. È lo scenario che dalla prima mattinata di oggi ha travolto la provincia di Caserta, dove un violento fronte temporalesco ha messo sotto pressione l’intero sistema di soccorso. In prima linea, senza sosta, i Vigili del Fuoco del comando provinciale, affiancati dai distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese. Le intense precipitazioni hanno generato decine di richieste d’aiuto: dalla sala operativa sono arrivate segnalazioni di smottamenti, rami pericolanti, allagamenti diffusi, incendi di autovetture e soccorsi a persone in difficoltà. Complessivamente, il personale ha effettuato circa 25 interventi nel giro di poche ore. Le aree maggiormente colpite risultano Castel Volturno e Mondragone, dove le squadre dei distaccamenti di Mondragone e Teano sono state impegnate in modo continuativo. Proprio quest’ultima squadra, nei pressi del Villaggio Coppola, è stata protagonista dell’episodio più delicato della giornata. Durante un violento allagamento, due famiglie con un neonato di sette mesi e un bambino di un anno sono rimaste bloccate nelle rispettive autovetture, mentre l’acqua saliva rapidamente all’interno degli abitacoli. Con grande rapidità e competenza, i vigili del fuoco hanno raggiunto i veicoli, soccorso i piccoli e i loro genitori, e li hanno trasferiti in una zona sicura, evitando il peggio.