NAPOLI (rgl) – Un sistema criminale sofisticato, una rete di società fantasma e un danno fiscale da 260 milioni di euro. È quanto emerso dall’operazione “Fuel Family”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli su richiesta della Procura europea (Eppo), che ha portato al sequestro di beni riconducibili a un imprenditore campano già condannato in primo grado a otto anni di reclusione. Secondo le indagini, il gruppo criminale avrebbe importato carburante da Croazia, Slovenia e altri Paesi, eludendo sistematicamente l’Iva attraverso una catena di oltre 40 “missing traders” italiani. Le fatture simulate, per un valore complessivo superiore a 1 miliardo di euro, avrebbero permesso di rivendere il carburante a prezzi estremamente vantaggiosi, alterando le regole della concorrenza e danneggiando gli interessi finanziari dell’Unione Europea. La società al centro dello schema, formalmente intestata alla moglie del condannato ma sotto il suo controllo, possedeva un deposito fiscale a Magenta (Milano), utilizzato per facilitare la frode carosello. Il sequestro odierno si aggiunge a quello già effettuato ad aprile 2024, quando furono bloccati beni per 20 milioni di euro, tra cui un resort turistico e oltre 150 immobili. Il gruppo è anche sospettato di aver riciclato oltre 35 milioni di euro, trasferiti su conti bancari in Ungheria e Romania e poi riconsegnati in contanti ai responsabili della frode.