CERASO (rgl) – Un controllo stradale a Ceraso, piccolo centro del Cilento, si è trasformato in un’operazione antidroga. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato tre persone – un uomo e due donne – residenti nel Napoletano, indagate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un servizio dinamico di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione e nelle attività commerciali, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo i tre soggetti. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti circa 500 grammi di cocaina e 400 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre le due donne presso la casa circondariale di Salerno.