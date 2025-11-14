venerdì, Novembre 14, 2025
Agropoli, minacce all'ex e violenze alla madre: braccialetto elettronico per due

CampaniaSalernoCronaca
Redazione GL
Less than 1 min.read

AGROPOLI (rgl) – Due episodi distinti, un’unica risposta giudiziaria: proteggere le vittime da condotte persecutorie e violente. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Agropoli hanno eseguito due ordinanze cautelari emesse dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, applicando il divieto di avvicinamento alle persone offese con l’uso del braccialetto elettronico. Nel primo caso, la misura ha riguardato un giovane di 23 anni, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione, rendendosi responsabile di minacce e pedinamenti ripetuti. Nel secondo episodio, il provvedimento è stato disposto nei confronti di un 33enne, accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre. La donna sarebbe stata sottoposta a vessazioni fisiche e psicologiche, in particolare quando si rifiutava di consegnare denaro al figlio.

