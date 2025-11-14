MINORI (rgl) – Un colpo messo a segno in piena notte, con la forzatura di una finestra e l’asportazione del denaro custodito nella cassa di un’attività commerciale di Minori. È quanto ricostruito dai carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia di Amalfi, che nella mattinata del 13 novembre hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale per furto aggravato, emessa dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. I destinatari del provvedimento sono Domenico G., sottoposto agli arresti domiciliari, e Sabrina D. F., colpita dall’obbligo di dimora. Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal giudice ma suscettibile di ulteriori valutazioni nelle fasi successive del procedimento, i due indagati si sarebbero introdotti nell’esercizio commerciale nel mese di giugno scorso, sottraendo il denaro presente.