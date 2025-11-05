SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Sono stati momenti di paura sul Monte Somma, tra i comuni di Terzigno e San Giuseppe Vesuviano. Nel pomeriggio di lunedì 4 novembre un uomo di 70 anni è stato ritrovato vivo dopo essersi disperso in una zona impervia del Parco Nazionale del Vesuvio. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando alla Centrale Operativa 112 è arrivata una richiesta di aiuto: l’anziano, uscito per una passeggiata lungo i sentieri del monte, non riusciva più a ritrovare la strada del ritorno. Immediata la risposta dei carabinieri forestali del nucleo Parco di Ottaviano, che hanno avviato una perlustrazione appiedata nei tratti più difficili del percorso. Dopo un’attenta ricerca tra la vegetazione fitta e i pendii scoscesi, i militari hanno rintracciato l’uomo riverso tra i rovi di una scarpata, in evidente stato confusionale ma cosciente. L’area, particolarmente impervia e non accessibile ai mezzi di soccorso, ha reso le operazioni di recupero complesse: i militari hanno dovuto trasportare l’uomo a braccia fino a un punto sicuro, dove ad attenderlo c’erano i familiari e il personale sanitario del 118, pronti a prestargli le cure necessarie. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri forestali, la disavventura si è conclusa con un lieto fine: l’uomo è stato tratto in salvo e, dopo le prime verifiche mediche, non ha riportato gravi conseguenze.