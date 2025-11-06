MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un cumulo di ferri, oli esausti e componenti meccaniche abbandonati ovunque: è quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Monteforte Irpino, nel corso di una serie di controlli disposti dal comando provinciale di Avellino per contrastare i reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche. A finire nei guai, il titolare di un’officina del posto, denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Durante l’ispezione, i militari, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, hanno accertato la presenza di circa 20 metri cubi di rifiuti meccanici – tra batterie esauste, oli, filtri e parti metalliche – stoccati in maniera indiscriminata, senza alcuna protezione o tracciabilità. L’artigiano, un 60enne di Monteforte Irpino, non aveva stipulato alcun contratto con ditte autorizzate per il corretto smaltimento dei materiali prodotti dall’attività di riparazione. Alla luce delle violazioni accertate, i carabinieri hanno sequestrato l’intera officina e deferito l’uomo alla Procura della Repubblica di Avellino.