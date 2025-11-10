MUGNANO DI NAPOLI (rgl) )- Un mare di illegalità si nascondeva tra i banchi del mercato ittico di Mugnano e nelle acque antistanti il litorale napoletano. Tra il 6 e il 7 novembre, le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno portato a termine una duplice operazione di controllo nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, sequestrando complessivamente 1.500 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità. Nel dettaglio, nel mercato ittico di Mugnano di Napoli sono stati rinvenuti 1.200 chili di pesce e frutti di mare privi di documentazione sull’origine e la provenienza, dunque potenzialmente pericolosi per il consumo umano. Parallelamente, un equipaggio della motovedetta della Guardia di Finanza ha sorpreso un peschereccio intento alla pesca con turbosoffiante, a pochi metri dalla riva: un metodo vietato perché dannoso per i fondali marini e per l’ecosistema. Dal controllo sono stati sequestrati 300 chili di mitili, dal valore di circa 6.000 euro, poi rigettati in mare ancora vivi. Per i responsabili sono scattate sanzioni amministrative per un totale di oltre 7.500 euro. In particolare: ai legali rappresentanti delle società proprietarie del pescato, una con sede a Mugnano e l’altra a Torre Annunziata, è stata irrogata una multa di 1.500 euro, all’armatore del peschereccio sorpreso a pescare sotto costa è stata inflitta una sanzione di 6.000 euro, mentre attrezzatura e strumenti da pesca sono stati sottoposti a sequestro cautelare E al comandante dell’imbarcazione sono stati decurtati 6 punti dalla patente e dalla licenza di pesca. I prodotti ittici sequestrati a terra, del valore commerciale stimato in 15.000 euro, dopo i controlli veterinari, sono stati donati allo Zoo di Napoli, dove saranno utilizzati per l’alimentazione degli animali.