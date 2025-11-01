NAPOLI (rgl) – Un furgone trasformato in un deposito illegale di esplosivi, accatastato tra legno, plastica e cartoni. Un pericolo silenzioso nel cuore della zona industriale di Napoli, scoperto grazie a un blitz della Polizia Locale che ha evitato il rischio concreto di un disastro. È il bilancio dell’operazione condotta dagli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, che hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di materiale pirotecnico custodito senza alcuna autorizzazione all’interno di un piazzale in via Brecce a Sant’Erasmo, nel quartiere Poggioreale.

IL BLITZ E LA SCOPERTA DEL DEPOSITO – Durante un controllo mirato contro la detenzione e il commercio illecito di materiale esplosivo, gli agenti hanno individuato un’area utilizzata come deposito irregolare di materiali di ogni tipo: scarti di legno, plastica, cartoni e rifiuti vari, tutti ammassati senza alcuna misura di sicurezza. Nel piazzale, le condizioni erano tali da rappresentare un elevatissimo rischio di incendio ed esplosione, anche per la presenza di attività commerciali e ristorative nelle immediate vicinanze. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un furgone bianco parcheggiato in un angolo del piazzale. All’interno, il ritrovamento più allarmante: un carico di fuochi d’artificio, petardi, bengala e fontane stipato senza alcuna precauzione. Il veicolo, privo di licenza e di qualsiasi misura di sicurezza, era parcheggiato a pochi metri da un locale con forno acceso e da altri siti con materiali infiammabili: una miscela potenzialmente letale.

IL SEQUESTRO E LE ACCUSE – L’intero materiale pirotecnico — insieme al furgone utilizzato come deposito — è stato immediatamente sequestrato. Il proprietario, individuato dagli investigatori, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per gravi violazioni in materia di pubblica sicurezza, tra cui: detenzione e commercio illecito di materie esplosive senza licenza e fabbricazione e detenzione di esplosivi in condizioni pericolose. Le indagini proseguono per accertare la provenienza del materiale e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella filiera di distribuzione illegale.