NAPOLI (rgl) – Un boato nella notte, l’auto che continua a correre e poi il silenzio rotto dalle urla dei suoi amici. È la scena drammatica che si sarebbe consumata all’una e mezza in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere Arenaccia, dove un ragazzo di appena 19 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla fronte mentre era seduto a bordo di una Panda insieme ad altri tre giovani. Secondo la versione fornita dagli amici alla Polizia di Stato, il gruppetto stava percorrendo la strada quando ha sentito un forte rumore, immediatamente seguito dal corpo del giovane che si accasciava sul sedile, con una ferita devastante in mezzo alla fronte. I tre, sotto shock, lo hanno trasportato d’urgenza al Cto di Napoli, dove il ragazzo è stato ricoverato in condizioni disperate. Il proiettile — come hanno accertato i medici — è entrato e uscito dalla fronte. Poche ore dopo, il cuore del giovane ha smesso di battere. La vittima si chiamava Marco Pio Salomone, residente nella zona di Sant’Eframo Vecchio, a ridosso di piazza Carlo III. Le prime risultanze investigative indicano che il 19enne fosse coinvolto in attività di spaccio di droga, un dettaglio che gli investigatori della Squadra Mobile non trascurano nella ricostruzione del movente e nell’analisi degli ambienti frequentati dal giovane. L’auto, una Panda, è stata sequestrata e ora verrà passata al setaccio per trovare conferme alla versione resa dagli amici, che al momento appare coerente: sostengono di essere in movimento, non fermi, quando il colpo li ha investiti. Nessuno avrebbe visto da dove sia partito lo sparo. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire ogni dettaglio dell’omicidio.