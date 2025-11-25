NAPOLI (rgl) – Correva a bordo della sua auto tra le strade affollate di Fuorigrotta, confondendosi tra centinaia di veicoli impegnati nel traffico della sera. Ma quel viaggio, interrotto dai carabinieri della stazione Rione Traiano, nascondeva un carico potenzialmente devastante: 100 candelotti esplosivi, i temuti “cobra”, per un totale di oltre 4 chili di materiale pirotecnico illegale. È l’ennesimo episodio emerso nel corso dei controlli disposti dal comando provinciale dei Carabinieri in tutta Napoli e provincia. Un’attività capillare che, sempre più spesso, porta alla luce una preoccupante tendenza: quella di giovani e insospettabili incensurati utilizzati come pedine dalla criminalità organizzata, pronta a sfruttare nuove mode e richieste di mercato. Non più solo droga, dunque, ma anche il business dei botti illegali, un settore in continua espansione con l’avvicinarsi delle festività. Il protagonista di questa vicenda è un 25enne incensurato, fermato in via Gabriele Rossetti. Alla vista dei militari è apparso visibilmente agitato e la perquisizione dell’auto ha immediatamente confermato i sospetti: sotto i sedili posteriori erano nascosti gli ordigni pirotecnici non omologati, privi di etichettatura e potenzialmente micidiali. La situazione è stata considerata talmente pericolosa da richiedere l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il materiale. Il giovane è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio.