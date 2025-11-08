NAPOLI (rgl) – Un blitz ad ampio raggio nel cuore del quartiere Poggioreale, tra palazzi popolari e vicoli del rione Sant’Alfonso, anche noto come “Connolo”. La Polizia di Stato ha messo a segno una vasta operazione contro la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti, portando a una scoperta sorprendente: due appartamenti e un locale commerciale utilizzati come basi logistiche per lo spaccio. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto dei commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, nonché del reparto Cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, ha portato all’arresto di un 66enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto circa 4 chilogrammi di marijuana e hashish all’interno di un appartamento adiacente a quello dell’uomo. La chiave che apriva quell’abitazione era stata trovata proprio nella casa del 66enne, insospettendo i poliziotti che hanno così scoperto il vero deposito della droga. I controlli sono poi proseguiti in un locale commerciale riconducibile all’indagato, dove è stato rinvenuto un ulteriore bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Le verifiche sull’intera area hanno permesso di sequestrare altri 5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina, per un totale di oltre 9 chili di droga pronti per la distribuzione nelle piazze di spaccio cittadine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.