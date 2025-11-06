NAPOLI (rgl) – Controlli a tappeto nel cuore dello shopping partenopeo. Proseguono le attività disposte dal comando della Polizia Locale di Napoli per la tutela del commercio regolare, della salute dei consumatori e del decoro urbano nell’area di via Toledo e nelle strade limitrofe. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno effettuato una serie di verifiche mirate che hanno portato al sequestro di circa 200 capi d’abbigliamento, tra magliette con marchi contraffatti e prodotti privi di etichettatura, oltre all’emissione di 11 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento comunale e della normativa regionale sul commercio. L’operazione è partita da piazza Dante, dove sono stati controllati gli otto punti vendita del mercato artigianale autorizzato: in sette casi i venditori esponevano prodotti industriali invece delle opere del proprio ingegno previste dal titolo concessorio. Per ciascuno di loro è stata elevata una sanzione da mille euro e segnalata la possibile revoca dell’autorizzazione alla partecipazione alle fiere mercatali. In piazza Carità, invece, i controlli hanno dato esito positivo: le dodici installazioni temporanee presenti erano tutte in regola e conformi alla tipologia merceologica dichiarata. Il monitoraggio è poi proseguito lungo via Toledo, dove gli agenti hanno sanzionato tre venditori ambulanti abusivi, privi di licenza. La merce – tra cui numerosi capi contraffatti – è stata sottoposta a sequestro e sono state inflitte multe per complessivi 15mila euro. In uno dei casi, il responsabile si è dato alla fuga, lasciando sul posto la merce: per lui è scattata una denuncia contro ignoti. Nel corso dei controlli è stato inoltre sanzionato il titolare di un negozio di ortofrutta che aveva occupato abusivamente il marciapiede, esponendo cassette di prodotti all’esterno del locale in condizioni non conformi ai requisiti igienico-sanitari. La merce è stata sequestrata e distrutta sul posto. Infine, anche un bar della zona è finito nel mirino della Polizia Locale: il titolare aveva occupato tre metri quadrati di suolo pubblico per la vendita di gadget vari. Scattata la sanzione amministrativa e l’ordine di rimozione immediata delle strutture. Le verifiche si sono protratte fino a tarda serata, anche alla luce dei recenti episodi che hanno interessato la zona.