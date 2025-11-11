NAPOLI (rgl) – Una rete di società fantasma, fatture false e milioni di euro sottratti al fisco. È quanto emerso dall’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento ha colpito quattro società operanti nelle province di Napoli e Caserta, attive nel commercio all’ingrosso di ferramenta e minuteria metallica, per un valore pari all’entità dell’evasione: circa 3,5 milioni di euro. Le indagini, condotte dal 1º Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, hanno ricostruito una frode fiscale realizzata tra il 2016 e il 2023 attraverso l’utilizzo di società “cartiere”, intestate a prestanome e prive di reale operatività. Queste imprese emettevano fatture per operazioni inesistenti, consentendo agli imprenditori destinatari di abbattere indebitamente i costi e detrarre l’Iva, mentre omettevano di versare le imposte dovute. Al termine delle indagini, dieci persone sono state deferite per emissione e utilizzo di fatture false. Il sequestro ha riguardato beni immobili, sei autovetture, denaro contante e disponibilità sui conti correnti delle società e dei rispettivi rappresentanti legali, per un controvalore di circa 869mila euro.