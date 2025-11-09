NAPOLI (rgl) – La terra torna a tremare all’alba nell’area flegrea. A partire dalle 6 di questa mattina, una sequenza di piccole scosse ha interessato la zona occidentale di Napoli e i Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono stati registrati oltre 20 eventi tellurici in poche ore. La scossa più intensa si è verificata alle 6:11, con magnitudo 2.2 e ipocentro a circa 2 chilometri di profondità. Il sisma, breve ma chiaramente percepito, è stato avvertito in diverse aree della città, in particolare nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pozzuoli e Agnano, dove molti residenti hanno raccontato di essere stati svegliati da un boato e da un lieve tremore. Al momento non si registrano danni a persone o cose.