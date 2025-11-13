NAPOLI (rgl) – Pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento riconosciute senza alcun requisito di legge. È questo lo scenario emerso dall’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che il 13 novembre ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Otto persone sono indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo gli investigatori, la frode avrebbe generato un danno complessivo di quasi 2 milioni di euro (1.997.482,13 euro), attraverso il riconoscimento di benefici previdenziali in assenza dei requisiti sanitari previsti. Le indagini, originate dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e corroborate da riscontri documentali acquisiti dal Gico, hanno rivelato che gli indagati non erano affetti dalle gravi patologie certificate e non erano mai stati sottoposti alle visite mediche necessarie per ottenere le prestazioni. Il gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni mobili e immobili degli indagati, fino a concorrenza delle somme illecitamente percepite. Tra i beni sequestrati figurano disponibilità finanziarie e proprietà immobiliari, ritenute profitto della truffa.