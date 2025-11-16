NAPOLI (rgl) – È ancora buio quando il rumore improvviso di una frenata spezza il silenzio del lungomare di Napoli. Sono le 4:40, l’aria è fredda e via Francesco Caracciolo è quasi deserta. All’altezza dello chalet Ciro, un uomo viene travolto mentre attraversa la carreggiata. In pochi secondi, la routine notturna si trasforma in tragedia. La vittima è un cittadino del Bangladesh di 51 anni, venditore ambulante di fiori molto conosciuto nella zona. L’uomo stava percorrendo la strada a piedi quando è stato investito da una vettura guidata da un 20enne residente nei comuni vesuviani. L’impatto è stato devastante. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato con prognosi riservata: le sue condizioni sono gravissime e la sua vita resta in pericolo. Per i rilievi tecnici è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha avviato tutte le procedure previste in casi di incidente con lesioni gravi. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente del conducente, al sequestro dell’autoveicolo e hanno sottoposto il 20enne ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione della dinamica e sulla verifica di eventuali responsabilità.