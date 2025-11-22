POMIGLIANO – CICCIANO (Nello Lauro) – Un luogo dove il passato industriale incontra il futuro digitale. A Pomigliano d’Arco, nel cuore di un’area che per decenni ha rappresentato il motore produttivo della Campania, nasce Nexora Hub, un progetto ideato dal 36enne ciccianese Clemente Arvonio, economista esperto in innovazione e sviluppo, che punta a trasformare uno spazio industriale dismesso dell’ex indotto Fiat in un polo di innovazione, formazione e contaminazione tecnologica. Il nome stesso — Nexora, fusione tra “Nexus” (connessione) e “Aurora” (rinascita) — racchiude la filosofia del progetto: creare un ecosistema dove persone, idee, tecnologie e capitali si incontrano per generare nuove opportunità imprenditoriali e professionali, soprattutto per i giovani e le startup del Mezzogiorno. Nexora Hub non sarà un semplice coworking, ma un laboratorio di idee e imprese: un luogo dinamico in cui convergono startup, professionisti, enti di formazione, investitori e consulenti. Sono previsti percorsi di incubazione e accelerazione, servizi di mentoring, fundraising, accesso a bandi europei e finanza agevolata, oltre a eventi, workshop e attività di networking. La struttura ospiterà: 40 postazioni coworking, 12 box office riservati, 2 aule formative, 1 sala riunioni attrezzata e un’area relax e coffee zone Tutti i servizi saranno integrati da strumenti digitali di profilazione utenti e biz-matching, per favorire la creazione di team e progetti condivisi. Saranno inoltre disponibili servizi di domiciliazione legale, ufficio virtuale, assistenza amministrativa e reception dedicata. Uno dei pilastri di Nexora sarà l’offerta formativa, articolata in tre Academy tematiche: la Innovation Academy (300 ore) – dedicata a startup e professionisti con focus su tecnologie emergenti. Poi c’è la Entrepreneur Academy (200 ore) – per aspiranti imprenditori, con moduli su branding, team building e organizzazione. Infine la Digital Academy – corsi avanzati su programmazione, UX design, data science, content strategy e digital transformation. Il progetto rappresenta anche un intervento di rigenerazione urbana: un ex stabilimento industriale destinato a rinascere come spazio di innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è costruire una community attiva di oltre 3.000 utenti all’anno, tra giovani, professionisti, startup e lavoratori in fase di riqualificazione. Per Clemente Arvonio, laureato in Scienze Economico-Aziendali alla Parthenope e con un master Luiss in Economia e Politiche di Sviluppo, Nexora è “un modello di innovazione aperta e inclusiva, che mira a trattenere i talenti nel Sud e a trasformare Pomigliano in un punto di riferimento per l’imprenditorialità del Mezzogiorno”. Con Nexora Hub, Pomigliano si candida a diventare uno dei poli più avanzati per formazione e impresa 4.0 nel Sud Italia. L’iniziativa intende favorire collaborazioni con università, enti pubblici, incubatori e aziende, creando un ecosistema d’innovazione aperto e sostenibile, capace di generare sviluppo locale e impatto sociale.