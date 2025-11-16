NAPOLI (rgl) – Un colpo d’occhio che lascia senza fiato, una scia luminosa destinata ad attraversare tutta la città: Napoli accende ufficialmente la magia del Natale. È stata inaugurata questo pomeriggio, in Piazza Municipio, l’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, un progetto monumentale che porta in città oltre 150 chilometri di luminarie, installazioni tridimensionali e grandi alberi decorativi. L’intervento nasce da un protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Camera di Commercio, che hanno unito risorse e strategie per trasformare il capoluogo partenopeo in uno dei poli natalizi più suggestivi d’Italia. Il budget complessivo ammonta a 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni stanziati dall’Ente camerale. Le luci, distribuite nei quartieri centrali e periferici, resteranno accese fino al 7 gennaio, accompagnando un fitto calendario di eventi culturali, musicali e ricreativi dedicati a cittadini e turisti. Tra le attrazioni più attese spicca il grande villaggio gratuito di Babbo Natale, che prenderà forma in Piazza del Plebiscito dall’8 al 21 dicembre, trasformando la piazza simbolo della città in un polo tematico per famiglie e bambini. Dal Comune arriva entusiasmo e soddisfazione per l’iniziativa: “Le luminarie sono un simbolo di festa che migliora i nostri quartieri e crea opportunità commerciali. ‘Illuminiamo Napoli 2025’ è un progetto strategico per la promozione dell’identità culturale della città, capace di coinvolgere napoletani e turisti in un’atmosfera natalizia unica. Ringraziamo la Camera di Commercio per la sinergia istituzionale”.