Natale in scena a Nola: apre la 7ª Mostra dell’Arte Presepiale

NOLA (rgl) – Il Natale si accende a Nola con la magia dell’arte presepiale. Domenica 30 novembre, il Parco Mastrilli si trasformerà in un palcoscenico di luci, creatività e tradizione, con l’inaugurazione della 7ª Mostra dell’Arte Presepiale, un evento ormai irrinunciabile per gli appassionati e le famiglie di tutta la Campania. Il Comitato Unpli Napoli annuncia con la settima edizione della Mostra dell’Arte Presepiale, un appuntamento che celebra la tradizione artistica dei presepi, cuore pulsante del Natale campano. L’inaugurazione avrà luogo domenica 30 novembre alle 18:30 presso il Parco Mastrilli di Nola, sede delle Pro Loco Campane, e segnerà l’inizio di un percorso espositivo che durerà fino al 21 dicembre. La mostra offre ai visitatori un viaggio tra creazioni uniche, dalle interpretazioni classiche della Scuola Napoletana a opere più moderne e innovative, frutto della maestria dei presepisti locali. “Il presepe è l’anima del nostro Natale e un simbolo della nostra identità culturale,” spiega Claudio Napolitano, Presidente del Comitato Unpli Napoli. “Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della storia partenopea, radicata profondamente nei nostri territori”. L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dall’Unpli Campania e coinvolgerà le Pro Loco dell’area metropolitana, artigiani, maestri presepisti e appassionati, in un’occasione di condivisione culturale e sociale. La cerimonia inaugurale prevede intermezzi musicali, degustazioni di prodotti tipici locali e il tradizionale brindisi di apertura, segnando l’inizio del periodo espositivo.