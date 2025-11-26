NOLA (regioloc) – Un borsone nascosto in uno stabile abbandonato si è rivelato un piccolo arsenale clandestino. È quanto emerso durante i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti, operazioni che negli ultimi giorni hanno intensificato controlli e perquisizioni sul territorio. Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Nola hanno effettuato una mirata ispezione in uno stabile in disuso del rione Olivieri. Durante il sopralluogo, ben occultato tra calcinacci e materiale abbandonato, i poliziotti hanno rinvenuto un borsone che conteneva un piccolo ma pericoloso arsenale. All’interno sono stati sequestrati un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile ad aria compressa, una pistola antica e 90 cartucce di diverso calibro. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro e sarà sottoposto ai necessari accertamenti balistici per verificare eventuali collegamenti con episodi criminosi avvenuti nell’area.