Nola celebra l’eccellenza del gusto: torna il Premio Ruperto 2025

NOLA (rgl) – Storie di territorio, impegno civile e cultura del cibo si intrecciano a Nola, dove giovedì 27 novembre torna il Premio Ruperto, uno degli appuntamenti più attesi per chi crede nel valore profondo dell’agroalimentare. Alle 17.30, negli spazi del Museo Storico Archeologico, si alza il sipario sulla quindicesima edizione della manifestazione ideata da Slow Food Agro nolano, pensata per valorizzare chi, con competenza e dedizione, difende e rinnova le eccellenze del Mezzogiorno. Tra i premiati di quest’anno la giornalista Sabrina Giannini, autrice e conduttrice del noto programma d’inchiesta Indovina chi viene a cena. Con rigore, coraggio e una scrittura televisiva che ha saputo cambiare il modo di raccontare il cibo, Giannini porta da anni all’attenzione del pubblico i legami tra alimentazione, salute, ambiente e legalità, contribuendo a una cultura del consumo più consapevole. Accanto a lei, il premio va anche a due figure simbolo della tradizione produttiva campana. Luigi Turboli, contadino custode dei territori tra Brusciano e Marigliano, è tra i principali protagonisti dei Presìdi Slow Food legati alla papaccella napoletana, al fagiolo dente di morto di Acerra e alla torzella riccia. Con un lavoro silenzioso e quotidiano, porta avanti una piccola azienda agricola familiare, esempio di radicamento e biodiversità. Cristian Santomauro, pizzaiolo e fondatore de “L’Ammaccata” di Casal Velino, racconta invece il Cilento attraverso una visione gastronomica innovativa e rispettosa delle radici. Ricerca sugli impasti, studio delle fermentazioni, attenzione maniacale per le materie prime locali: una filosofia che ha portato il suo locale all’interno della guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore. A queste categorie si aggiunge la sezione Slow Life, che quest’anno premia l’organizzazione umanitaria Un Ponte Per, rappresentata da Angela Mona, per l’impegno straordinario messo in campo a Gaza durante un’emergenza senza precedenti. Un lavoro essenziale che ha assicurato acqua potabile, aiuti alimentari, servizi igienici e ripari alle famiglie sfollate. Il Premio prende il nome da Ruperto da Nola, cuoco del Cinquecento chiamato alla corte napoletana di Ferdinando I d’Aragona e autore del celebre Libro de guisados, una delle più antiche testimonianze della cucina rinascimentale, oggi riproposta in italiano contemporaneo da Vittorio Avella per le Edizioni Il Laboratorio. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Andrea Ruggiero e del presidente della Pro Loco Giuseppe Bianco. Con i premiati interverranno Patrizia Spigno, presidente Slow Food Campania, Raffaele Roberto, fiduciario Slow Food Agro nolano, e i responsabili della giuria Gianluca Napolitano e Angelo Petillo. A impreziosire l’evento, le opere dell’artista Lello Esposito, che presenta per l’occasione le sue emblematiche statuine del Vesuvio e del sole della Campania Felix.