Nola, chiama il 112 e confessa: “Ho ucciso mia sorella”

NOLA (redgioloc) – Ha composto il 112 con una voce gelida e spenta: “Ho ucciso mia sorella”. È iniziato così l’orrore consumatosi nel pomeriggio a Nola, al quinto piano di palazzo Cassese, in via San Paolo Bel Sito, dove un femminicidio si è compiuto nel silenzio di un appartamento familiare. Quando i carabinieri della compagnia di Nola e i sanitari del 118 sono arrivati, la scena che si sono trovati davanti era agghiacciante. A terra, senza vita, giaceva Noemi Riccardi, 23 anni, colpita da numerosi fendenti. Accanto al corpo, il fratello Vincenzo Riccardi, 25 anni, che non ha opposto resistenza. Ai militari ha ripetuto ciò che aveva già detto al telefono: di essere stato lui a colpire la sorella, parlando di un “raptus di follia”. Secondo una prima ricostruzione, subito dopo l’omicidio il giovane avrebbe anche videochiamato la madre, in quel momento fuori casa, mostrando il corpo della figlia. Una scena straziante che ha anticipato l’arrivo delle pattuglie dell’Arma. L’arma usata è un coltello da cucina, ritrovato all’interno dell’abitazione. Sarebbero sei o sette i colpi sferrati, ma solo l’autopsia potrà stabilire con precisione la dinamica delle ferite. Al momento del delitto in casa c’erano soltanto i due fratelli. Entrambi risultano essere in cura presso il centro di salute mentale di Nola, circostanza su cui gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti. Il 25enne è stato condotto negli uffici della compagnia dei Carabinieri, dove è in corso l’interrogatorio alla presenza della pm Antonella Vitagliano della Procura di Nola, giunta per coordinare le indagini. Restano da chiarire il movente, gli eventuali precedenti conflitti familiari e ciò che è accaduto nei minuti immediatamente precedenti alla telefonata al numero di emergenza.