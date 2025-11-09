POMPEI (rgl) – Ancora un derby, ancora una vittoria. Il Nola si conferma in un momento di grazia e conquista tre punti d’oro sul campo del Pompei, imponendosi per 1-0 nonostante oltre un’ora giocata in inferiorità numerica. Una prova di cuore, compattezza e sacrificio, quella dei bianconeri di mister Giampà, che espugnano il “Santa Maria” di Santa Maria la Carità e continuano la loro corsa nelle zone alte della classifica. Il tecnico nolano ritrova Cipolla in difesa e rilancia Ahmetaj in avanti, ma deve ancora fare a meno di D’Amore e Izzillo. L’avvio è equilibrato, con le due squadre che si studiano: da una parte Guarracino, dall’altra Calemme, provano su punizione, ma senza fortuna. Col passare dei minuti, il Nola prende campo e trova il meritato vantaggio al 19’: assist di Guarracino per Nunziante, che penetra in area e serve un pallone velenoso al centro. Dopo una carambola, sul lato opposto arriva Iannello, che di testa firma l’1-0 e il suo secondo gol consecutivo. Due minuti più tardi gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ahmetaj, fermato solo da una gran parata di D’Agostino. Al 27’, però, l’episodio che cambia la gara: Estrella viene espulso per un fallo a gioco fermo, lasciando il Nola in dieci. Il Pompei prova ad approfittarne, ma nella prima frazione non crea vere occasioni da gol. Nella ripresa, la squadra di casa parte forte e colpisce un palo con Maione, ma il Nola reagisce subito, difende con ordine e riparte con lucidità. Al 69’ Guarracino sfiora il raddoppio con un tiro a giro, mentre nel finale i nolani serrano i ranghi e resistono all’assalto del Pompei: il colpo di testa di Maniero, a cinque minuti dalla fine, finisce di poco a lato. Al triplice fischio esplode la gioia bianconera: seconda vittoria consecutiva, porta inviolata e una prova di grande maturità. Il Nola sale così al sesto posto in classifica, in attesa di un nuovo derby casalingo contro la Sarnese, in programma tra sette giorni.

LE DICHIARAZIONI – “Questa vittoria è la vittoria della squadra, non ho aggettivi per i miei ragazzi che sono stati strepitosi – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Potevamo forse fare qualcosa in più quando avevamo palla ma ovviamente non posso dirgli niente, hanno lavorato come una famiglia e hanno fatto un grande lavoro. Non abbiamo rischiato tanto tranne le due occasioni del palo e del colpo di testa finale e abbiamo giocato per più di un’ora in dieci. Credo che Guarracino abbia dato qualcosa in più e ci abbia dato grande equilibrio, permettendomi anche di non fare sostituzioni che potessero stravolgere. Ora però testa alla prossima gara, mettiamo nel cassetto questa grande soddisfazione e riprendiamo a lavorare. I tifosi devono essere orgogliosi di questi ragazzi“.

IL TABELLINO

POMPEI – NOLA 0-1

POMPEI: D’Agostino, Bove (86′ Zannoni), Del Gesso (62′ Shaibu), Cardore, Maione, Allegra (55′ Riccio), Ziello, Maniero, Iurgens (62′ Mendoza), Volpe (77′ Cirillo), Calemme. A disposizione: Rendina, Celli, Spina, Baumwollspinner. Allenatore: Luca Fusco.

NOLA: Montalti, Cipolla, Iannello (87′ Severino), Capone, Dell’Orfanello (18′ Setola), Nunziante, Marcelli (74′ Papa), Berardocco, Estrella, Guarracino (91′ Galizia), Ahmetaj (53′ Fangwa). A disposizione: Olszewski, Romano, Ambrosio, Cacciatore. Allenatore: Domenico Giampà.

ARBITRO: Benestante di Aprilia (assistenti Gianneschi di Grosseto e Ben Marga di Bologna).

RETE: Iannello 19′

NOTE: ammoniti Cipolla e Capone per il Nola; ammoniti Iurgens, Allegra e Shaibu per il Pompei; espulso Estrella per il Nola.

CLASSIFICA GIRONE H: Città di Fasano 25; Heraclea Calcio e Paganese 23; Afragolese e Fidelis Andria 19; Martina e Nola 18; Barletta 17; Gravina 15; Nardò e Virtus Francavilla 13; Real Normanna e Manfredonia 12; Francavilla, Ferrandina 11; Sarnese 9; Pompei 6; Real Aceranna 3.

PROSSIMO TURNO: Afragolese-Martina; Città di Fasano-Pompei; Gravina-Manfredonia; Heraclea-Francavilla; Nardò-Virtus Francavilla; Nola-Sarnese; Paganese-Ferrandina; Real Acerrana-Fidelis Andria; Real Normanna-Barletta.