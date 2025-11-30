CARDITO (rgls) – Il vento favorevole del Nola non conosce tregua. La squadra di mister Giampà continua a correre forte e, dopo il successo in trasferta a Barletta, conquista anche il settimo risultato utile consecutivo, superando tra le mura amiche un Manfredonia combattivo ma costretto a sventolare bandiera bianca. I bianconeri, orfani di Marcelli, Dell’Orfanello, Izzillo e D’Amore, si affidano ai giovani Galizia e Iannello e rilanciano Cipolla in una posizione più avanzata. La risposta è immediata: nemmeno due minuti sul cronometro e il pubblico può già esultare grazie a un’autentica prodezza di Estrella, che al rientro dalla squalifica firma un eurogol al volo che indirizza subito la gara. Al quarto d’ora arriva un altro episodio favorevole al Nola: Jallow si rende protagonista di una condotta violenta ai danni di Berardocco e il direttore di gara non ha dubbi, estraendo il rosso diretto. In superiorità numerica, i bianconeri continuano a macinare gioco. Cipolla sfiora il raddoppio con una conclusione dalla distanza, mentre da calcio d’angolo Berardocco crea più di un brivido alla retroguardia pugliese. Al 36’ è Iannello a mancare di un soffio il quarto gol stagionale con un colpo di testa che fa tremare il pubblico. La ripresa non tradisce il copione: Nola ancora padrone del campo. Nunziante, servito con precisione da Berardocco, sfiora il 2-0 provando un pallonetto che si spegne fuori di un soffio. Poco dopo, ancora Iannello va vicino al gol con un piatto che sfiora il palo. Ma al 63’ la gara cambia nuovamente ritmo: contatto tra Cipolla e il portiere Brahja, l’arbitro giudica l’intervento meritevole di giallo e, trattandosi della seconda ammonizione, arriva il rosso per il centrocampista nolano. Tornati in parità numerica, gli ospiti provano la reazione. Babaj, servito da Esposito, colpisce di testa ma manda a lato, mentre due volte il Manfredonia esulta invano per altrettante reti annullate per fuorigioco. In pieno recupero, il Nola ha l’occasione per chiudere i giochi: illuminante filtrante di Nunziante per Fangwa, ma Brahja sbarra la strada salvando i suoi. Poco importa, perché al triplice fischio è ancora festa bianconera. Il Nola si conferma squadra solida, ispirata e capace di soffrire quando serve. E il settimo risultato utile consecutivo è un altro tassello di un percorso che continua a entusiasmare una piazza. I bianconeri salgono al quarto posto a meno due dalla vetta e tra sette giorni è attesa a Ferrandina.

LE DICHIARAZIONI – “Incontravamo una squadra in forma ma abbiamo risposto bene” ha dichiarato mister Domenico Giampà. “Non credo di poter parlare di sofferenza, anzi eravamo anche in controllo della gara. I gol annullati per fuorigioco sono situazioni che abbiamo previsto, ci lavoriamo per far sì che gli attaccanti non siano in gioco in quei casi. In questa gara si è vista la forza della squadra. Era uno scontro diretto soprattutto per la salvezza. Il campionato è lungo ma i miei ragazzi oggi sono stati grandiosi” ha concluso il tecnico.

IL TABELLINO

NOLA – MANFREDONIA 1-0

NOLA: Montalti, Cipolla, Galizia (81′ Cacciatore), Capone, Setola,

Nunziante, Iannello (70′ Ambrosio), Berardocco, Ahmetaj (53′ Fangwa),

Guarracino (77′ Peluso), Ahmetaj. A disposizione: Olszewski, Barretta, Papa,

Cacciatore. Allenatore: Domenico Giampà.

MANFREDONIA: Brahja, De Luca, Cicirelli, Babaj, Urain, Balba (83′ Okoh),

Giglio, Biagioni, Esposito (76′ Muscatiello), Jallow, Spinelli (65′ Capogna). A

disposizione: Sibilano, Fatone, Belloisi, Di Maso, Prencipe, Scoccola. Allenatore: Nicola D’Angelo.

ARBITRO: Palmisano di Saronno (assistenti Trapasso di Vibo Valentia e Presta di

Cosenza).

RETE: Estrella 2′ (N).

NOTE: ammoniti Peluso e Montalti per il Nola, espulsi Cipolla per il Nola e

Jallow per il Manfredonia.

RISULTATI 14ESIMA GIORNATA: Afragolese-Paganese 2-0; Città di Fasano-Barletta 0-0; Fidelis Andria-Virtus Francavilla 1-2; Gravina-Ferrandina 3-1; Heraclea Calcio-Pompei 0-2; Nardò-Sarnese 1-1; Nola-Manfredonia 1-0; Real Acerrana-Francavilla 1-0; Real Normanna-Martina 0-0.

CLASSIFICA GIRONE H: Città di Fasano e Paganese 27; Afragolese 26; Nola 25; Heraclea Calcio e Fidelis Andria 23; Martina 22; Barletta 21; Nardò 20; Gravina 19; Virtus Francavilla 17; Manfredonia 16; Francavilla 15; Sarnese 14; Real Normanna e Ferrandina 13; Pompei 12; Real Acerrana 6.

PROSSIMO TURNO (15ESIMA GIORNATA): Barletta-Heraclea Calcio; Ferrandina-Nola; Francavilla-Virtus Francavilla; Manfredonia-Nardò; Martina-Città di Fasano; Paganese-Gravina; Pompei-Real Acerrana; Real Normanna-Paganese; Sarnese-Fidelis Andria.