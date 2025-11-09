domenica, Novembre 9, 2025
Redazione GL
NOLA (rgl) – Una lite nata per futili motivi si è trasformata in un episodio di violenza ieri sera a Nola. Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltellino da un coetaneo in un centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, i due minorenni – che si conoscevano già – intorno alle 22 avrebbero avuto un diverbio improvviso, degenerato in pochi istanti. Durante la discussione, uno dei ragazzi avrebbe estratto un piccolo coltello e colpito l’altro a una gamba, provocandogli una ferita non grave. Il 14enne ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

