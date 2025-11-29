NOLA (alads) – Un’assise breve, ma capace di far tremare l’intero quadro politico cittadino. È quella andata in scena ieri sera a Nola, nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale che, prima di approvare l’assestamento di bilancio, ha messo in luce una frattura ormai diventata quasi impossibile da ricomporre all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Andrea Ruggiero eletto nello scorso di maggio. A scuotere l’aula è stato l’intervento del consigliere Salvatore Notaro, portavoce dei gruppi “Fare Democratico”, “Nola Popolare” e del nuovo soggetto politico “Nuovi Orizzonti per Nola”. Notaro ha letto un documento congiunto per spiegare le ragioni del voto favorevole all’assestamento di bilancio: un sì definito “solo per il bene della città”, e non certo come sostegno all’attuale conduzione amministrativa. Il consigliere ha ricordato come, nelle settimane precedenti, gli stessi gruppi avessero già presentato un documento politico in cui si denunciavano “assenza di visione strategica” e “immobilismo” dell’amministrazione. Un testo con cui si chiedeva un rilancio immediato dell’azione di governo e un “maggiore peso” nella gestione delle scelte politiche. Il messaggio, ieri, è stato ancora più diretto: “Nola non può attendere e subire”. I tre gruppi, rappresentati da 14 consiglieri, si sono dichiarati “parte sostanziale della maggioranza”, rivendicando la forza numerica necessaria per reggere la governance cittadina. La loro richiesta è chiara: decisioni rapide, atti immediati, ordine gestionale, coerenza politica e rispetto degli impegni presi. Il voto favorevole al bilancio, dunque, è apparso come un atto di responsabilità istituzionale, ma non ha cancellato le criticità. Terminata la votazione, infatti, gli stessi 14 consiglieri hanno abbandonato l’aula, facendo venire meno il numero legale e bloccando di fatto i lavori del Consiglio. Un gesto simbolico ma potente, che certifica uno strappo profondo.

LA RISPOSTA DEL SINDACO: “NON ARRETRO” – A poche ore dalla seduta, il sindaco Andrea Ruggiero ha affidato ai social una lunga e dura replica. Il primo cittadino rivendica la propria linea e denuncia apertamente “pressioni” provenienti da una parte della maggioranza, soprattutto in relazione alle procedure di nomina dei dirigenti e al concorso per la guida del settore finanziario. Ruggiero ha ribadito di voler mantenere una gestione fondata su rigore, fermezza e onestà, respingendo ogni forma di ingerenza politica nella macchina amministrativa: “Non intendo, non voglio e non posso assumere responsabilità non di mia competenza. Il mio compito è indicare una direzione chiara, non piegarmi a modelli di gestione che non appartengono né alla legge né alla mia visione.” Il sindaco ha poi ricordato gli sforzi compiuti per ricostruire settori amministrativi cruciali, in particolare quello delle politiche sociali, e ha difeso il rispetto delle procedure come unico strumento per restituire efficienza e legalità alla macchina comunale. La sua conclusione è un vero aut aut politico: “Se per altri la prospettiva è una commistione di ruoli e prerogative, allora significa che le strade non sono le stesse. La città merita chiarezza, trasparenza e rispetto. Su questo non arretrerò”.

LA CRISI – La seduta si è chiusa lasciando sul tavolo un quadro politico ancora più incerto. La frattura tra sindaco e una parte significativa della sua maggioranza è ormai evidente, e la città attende di capire quali saranno i prossimi passi in una situazione che rischia di evolvere rapidamente. Per ora resta un dato: la crisi è aperta, e Nola guarda con crescente preoccupazione ai suoi equilibri amministrativi anche dopo le voci insistenti e mai smentite di dissidi e problemi tra le varie anime della maggioranza. Il plebiscito ottenuto a maggio con il quasi 75% dei voti è già un ricordo.